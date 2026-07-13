Благотворительное выступление артиста состоялось 12 июля. По традиции в ходе мероприятия был проведен аукцион в поддержку украинских защитников, где одним из лотов стала личная встреча с самим Дантесом. Победительницей стала запорожская бизнес-леди Екатерина Маркова, которая пожертвовала за эту возможность 15 тысяч гривен. Эксклюзивными кадрами она поделилась в своем инстаграме.

Владимир Дантес с победительницей и ее мамой / Фото из инстаграма

Также Екатерина рассказала о своих эмоциях от победы и показала закулисные моменты. Вместе со своей мамой она отправилась в гримерку исполнителя. На опубликованных кадрах видно, как присутствующие в теплой атмосфере отдыхают и держат в руках бокалы.

"Мама, мы выросли, купили Дантеса и помогли армии на 15 тысяч",

– шутливо подписала видео Маркова.

Дантес в гримерке с поклонницами / Видео из инстаграма

Кроме того, поездка в Запорожье ознаменовалась для Владимира Гудкова (настоящая фамилия певца) еще одной важной встречей. Накануне своего сольного выступления он посетил бойцов 23-й отдельной бригады НГУ "Хортица", чтобы поддержать их боевой дух.

Люблю гастроли еще и за то, что они не только о концертах. Накануне выступления в Запорожье заехал к военнослужащим 23-й бригады НГУ "Хортица". Немного спели, немного пообщались. Спасибо за возможность быть рядом,

– рассказал артист в своем телеграм-канале.

Кстати, стало известно, что у Дантеса появилась новая девушка, и она невероятно красива.