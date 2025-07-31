Телеведуча Марія Єфросиніна не часто бачиться зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим – він нині служить у Силах Оборони України. Та днями їм вдалося провести час разом у Києві.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.

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На своїй сторінці Марія опублікувала спільне фото з чоловіком. Пара разом відвідала виставу "Земля" у постановці Івана Уривського в театрі імені Лесі Українки. Телеведуча зізналася, що ця робота режисера та акторів справили на неї позитивне враження.

Маша Єфросиніна з чоловіком провели час у столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про військову службу Тимура Хромаєва?