Укр Рус
Show24 Українські зірки Рідкісне побачення: Маша Єфросиніна провела час із чоловіком-військовим у Києві
31 липня, 08:51
1

Рідкісне побачення: Маша Єфросиніна провела час із чоловіком-військовим у Києві

Софія Хомишин
Основні тези
  • Маша Єфросиніна провела час із чоловіком Тимуром Хромаєвим, який служить у Силах Оборони України, у Києві.
  • Пара відвідала виставу "Земля" у театрі імені Лесі Українки, яка справила на них позитивне враження.

Телеведуча Марія Єфросиніна не часто бачиться зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим – він нині служить у Силах Оборони України. Та днями їм вдалося провести час разом у Києві.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої. 

Цікаво Концерт у Палаці спорту та робота з чоловіком: інтерв'ю з Сашею Ганапольською з Tember Blanche

На своїй сторінці Марія опублікувала спільне фото з чоловіком. Пара разом відвідала виставу "Земля" у постановці Івана Уривського в театрі імені Лесі Українки. Телеведуча зізналася, що ця робота режисера та акторів справили на неї позитивне враження.

Маша Єфросиніна з чоловіком провели час у столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про військову службу Тимура Хромаєва?

  • Тимур Хромаєв приєднався до Сил оборони України вже на початку повномасштабного вторгнення.
  • У квітні 2024 року Єфросиніна розповідала, що її чоловік служить у 112-й окремій бригаді територіальної оборони Києва, де обіймає посаду командира роти та займається радіоелектронною боротьбою. Він виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку, а також часто перебував у службових відрядженнях по всій країні.
  • Зараз Тимур закріплений за київським підрозділом – він є заступником командира роти з озброєння.