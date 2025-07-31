31 липня, 08:51
Рідкісне побачення: Маша Єфросиніна провела час із чоловіком-військовим у Києві
Основні тези
- Маша Єфросиніна провела час із чоловіком Тимуром Хромаєвим, який служить у Силах Оборони України, у Києві.
- Пара відвідала виставу "Земля" у театрі імені Лесі Українки, яка справила на них позитивне враження.
Телеведуча Марія Єфросиніна не часто бачиться зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим – він нині служить у Силах Оборони України. Та днями їм вдалося провести час разом у Києві.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.
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На своїй сторінці Марія опублікувала спільне фото з чоловіком. Пара разом відвідала виставу "Земля" у постановці Івана Уривського в театрі імені Лесі Українки. Телеведуча зізналася, що ця робота режисера та акторів справили на неї позитивне враження.
Маша Єфросиніна з чоловіком провели час у столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про військову службу Тимура Хромаєва?
- Тимур Хромаєв приєднався до Сил оборони України вже на початку повномасштабного вторгнення.
- У квітні 2024 року Єфросиніна розповідала, що її чоловік служить у 112-й окремій бригаді територіальної оборони Києва, де обіймає посаду командира роти та займається радіоелектронною боротьбою. Він виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку, а також часто перебував у службових відрядженнях по всій країні.
- Зараз Тимур закріплений за київським підрозділом – він є заступником командира роти з озброєння.