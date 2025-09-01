1 вересня Маша Єфросиніна вперше за довгий час показалася з чоловіком-військовим у Києві. Подружжя побувало на першому дзвонику у сина.

Олександр цьогоріч пішов у п'ятий клас. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Єфросиніної.

Так, Марія запостила спільне селфі зі Сашком та Тимуром Хромаєвим. На фото зіркова пара обіймала сина під час першого вересня. Як відомо, Олександр навчається в приватній "Новопечерській школі" в столиці.

Для довідки! Також у "Новопечерській школі" навчаються діти й інших українських зірок. Зокрема, сини співака Дмитра Монатіка та телеведучого Григорія Решетника.



Маша Єфросиніна з сином та чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення родина нечасто збирається разом. Річ у тім, що Тимур Хромаєв служить в ЗСУ.

Що відомо про військову службу Тимура Хромаєва?

У 2024 році Єфросиніна розповідала, що її чоловік служить у 112-й окремій бригаді територіальної оборони Києва. Він очолював роту та займався радіоелектронною боротьбою. Тимур виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку та часто мав службові відрядження по всій країні.

Нині він закріплений за київським підрозділом і працює заступником командира роти з озброєння.