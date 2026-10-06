Маша Єфросиніна повертається на "Фабрику зірок": телеведуча показала, якою була 17 років тому

Маша Єфросиніна повертається на "Фабрику зірок" через 17 років.

Телеведуча розповіла про це в інстаграм-сторіс та поділилася своїми емоціями. Вона також показала архівні кадри з часів, коли була ведучою шоу.

Маша Єфросиніна була ведучою "Фабрики зірок" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Єфросиніна вперше стала ведучою "Фабрики зірок-3" у 2009 році. Тоді вона працювала в green-room та спілкувалася з учасниками шоу. Пізніше телеведуча також вела "Фабрику зірок. Суперфінал".

Цього разу Єфросиніна знову вийде на сцену "Фабрики зірок". Вона стане співведучою четвертого прайму, присвяченого хітам 2000-х. Разом із нею випуск вестимуть Володимир Дантес та Даша Кубік.

Для Маші Єфросиніної це повернення має особливе значення, адже саме "Фабрика зірок" свого часу стала важливою частиною її кар'єри.

"Фабрика зірок" для мене – не порожній звук. Це частина моєї історії, частина моєї кар'єри, можна сказати, зліт моєї кар'єри. І це було 17 років тому. Тому ми подумали: чому б мені не вийти на сцену в четвертому праймі "Фабрики зірок", щоб зробити своєрідний місток? 17 років. Це буде цікаво. Це буде дуже крутий калейдоскоп об'єднання зумерів та міленіалів. Я чекаю з нетерпінням. І для мене це насправді дуже зворушливо,

– заявила телеведуча.

Маша Єфросиніна повертається на "Фабрику зірок": дивіться відео онлайн

До слова, цього сезону на глядачів "Фабрики зірок" уже чекав один ностальгійний камбек: Володимир Дантес та Вадим Олійник возз'єдналися на сцені та виконали хіт "Дівчина Оля".