Телеведущая рассказала об этом в инстаграме Stories и поделилась своими эмоциями. Она также показала архивные кадры из тех времен, когда была ведущей шоу.

Маша Ефросинина была ведущей "Фабрики звезд" / Скриншот из инстаграма-сторис

Напомним, что Ефросинина впервые стала ведущей "Фабрики звезд-3" в 2009 году. Тогда она работала в green-room и общалась с участниками шоу. Позже телеведущая также вела "Фабрику звезд. Суперфинал".

На этот раз Ефросинина снова выйдет на сцену "Фабрики звезд". Она станет соведущей четвертого прайма, посвященного хитам 2000-х. Вместе с ней выпуск будут вести Владимир Дантес и Даша Кубик.

Для Маши Ефросининой это возвращение имеет особое значение, ведь именно "Фабрика звезд" в свое время стала важной частью ее карьеры.

"Фабрика звезд" для меня – не пустой звук. Это часть моей истории, часть моей карьеры, можно сказать, взлет моей карьеры. И это было 17 лет назад. Поэтому мы подумали: почему бы мне не выйти на сцену в четвертом прайм-тайме "Фабрики звезд", чтобы сделать своеобразный мост? 17 лет. Это будет интересно. Это будет очень крутой калейдоскоп объединения зумеров и миллениалов. Я жду с нетерпением. И для меня это на самом деле очень трогательно,

– заявила телеведущая.

Маша Ефросинина возвращается на "Фабрику звезд": смотрите видео онлайн

К слову, в этом сезоне зрителей "Фабрики звезд" уже ждал один ностальгический камбэк: Владимир Дантес и Вадим Олейник воссоединились на сцене и исполнили хит "Девушка Оля".