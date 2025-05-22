20 років тому в Україні пройшов пісенний конкурс Євробачення. Ведучою події була Марія Єфросиніна та її колега Павло Шилько.

Маша пригадала той період свого життя і показала архівні кадри. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.

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У 2004 році на Євробаченні перемогла українська співачка Руслана, яка запалила єврофанів своїм енергійним треком "Дикі танці". Вже наступного року пісенний конкурс проходив в Україні. До нього долучилася і Марія Єфросиніна в ролі ведучої.

Так, 21 травня 2005 року у Києві в "Палаці спорту" відгримів фінал Євробачення. Тоді перемогла Єлена Папарізу з піснею My Number One. Виконавиця представляла Грецію на конкурсі.

Ні соціальних мереж, ні тіктоку, ні "жовтих пліткарів". Слова "коменти" ще навіть не вигадали. Жодних суфлерів із текстами для ведучих (але тут досі без змін, як показав останній нацвідбір). Усе пам'ятаю, ніби сьогодні,

– зазначила Марія.



Маша Єфросиніна висловилась про Євробачення-2005 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Євробачення-2025

Цьогорічний пісенний конкурс проходив у Швейцарії. Україну на міжнародній арені представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Музиканти посіли 9 місце на Євробаченні-2025, а перемогу здобув представник Австрії – співака JJ.

Напередодні наша редакція писала про те, що переможець Євробачення-2025 заявив, що Ізраїль треба дискваліфікувати з конкурсу