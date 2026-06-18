Поруч з будинком Наталії Могилевської влучила ракета: співачка показала жахливі кадри

Українська співачка у соцмережах поділилась своїм станом після чергового російського обстрілу. З'ясувалось, що поруч із будинком Наталі Могилевської прилетіла ворожа ракета, яка повністю зруйнувала сусідню вулицю.

Ця жахлива подія сталась у ніч проти 15 червня. Росія не тільки завдала ударів по культурних і релігійних осередках країни, а ще й досі продовжує вести війну проти будинків цивільного населення. Могилевська в інстаграмі показала наслідки обстрілу, а також розповіла про самопочуття.

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За словами зірки, внаслідок "прильоту" ворожої ракети повністю знищена сусідня вулиця.

Не даремно хвилювалися ми, друзі, бо сусідню вулицю з нами в ту ніч знесло майже повністю ракетою. Вона майже вся згоріла,

– розповіла артистка.

Наталія Могилевська показала наслідки обстрілу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Виконавиця також розповіла, що на тлі останніх подій у неї погіршився стан здоров'я. Внаслідок стресу Могилевська опинилась на ліжку з простудою і тепер мусить відновлюватись.

Я сьогодні на стресі. Піднялися всі хвороби, які є. Із простудою лежу. На вулиці літо, а я на стресі третій день вже ніяка. Нічого не минає безслідно. Бережіть себе,

– відверто сказала зірка.

Наталія Могилевська показала наслідки обстрілу / Скриншот з інстаграм-сторіс

У ніч на 15 червня Наталія показала відео, на якому з маленькою донькою ховалась під час обстрілів. Вона закликала підписників обов'язково реагувати на повітряну тривогу і йти в укриття, якщо воно є.

Під час масованого обстрілу на Київ постраждало житло та майно кількох публічних осіб. Серед них – інтерв'юерка Марічка Довбенко, художниця Соня Морозюк, блогер Владислав Міцкевич і вдова Ігоря Поклада – Світлана.