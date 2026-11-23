Їх познайомили друзі, а згодом вони почали не лише будувати стосунки, а й працювати разом. Розповідаємо, хто підкорив серце американської співачки та як розвивався їхній роман.

Після розлучення з Ліамом Гемсвортом Майлі Сайрус знайшла кохання з музикантом Максом Морандо, який молодший за неї на шість років. Їхня історія почалася з побачення наосліп, а в листопаді 2026 року пара одружилася. 24 Канал розповідає, як закохалися Майлі Сайрус і Макс Морандо та що відомо про їхні стосунки.

Як Майлі Сайрус познайомилася з Максом Морандо

Майлі Сайрус / Фото з Інстаграму miley

Майлі Сайрус і Макс Морандо зустрілися у 2021 році. Як згодом розповіла співачка в інтерв'ю British Vogue, їх познайомили друзі та влаштували побачення наосліп.

При цьому для Майлі ця зустріч справді була несподіванкою, тоді як Макс уже знав, із ким іде на побачення. Співачка з гумором згадувала, що погодилася на зустріч із думкою: якщо їй не сподобається чоловік, вона просто піде.

У листопаді 2021 року пара разом з'явилася на модному показі Gucci Love Parade у Лос-Анджелесі. Це стало однією з перших публічних появ закоханих разом.

Чим займається обранець Майлі Сайрус

Макс Морандо – американський музикант і барабанщик рок-гурту Liily. До цього він грав в інді-рок-гурті The Regrettes, у складі якого виступав із 2015 до 2018 року.

Майлі Сайрус і Макс Морандо / Фото Getty Images

Музика стала не лише спільним захопленням пари, а й частиною їхніх стосунків. Морандо працював над композиціями "Handstand" і "Violet Chemistry" з альбому Майлі Сайрус "Endless Summer Vacation", який вийшов у 2023 році.

Також гурт Liily виступав у новорічному шоу співачки на NBC. У 2023 році Майлі навіть розповідала, що її хлопець допомагав їй під час роботи над музикою та підтримував у важливі професійні моменти.

Різниця у віці та спільне життя пари

Майлі Сайрус народилася 23 листопада 1992 року, а Макс Морандо – 16 листопада 1998-го. Різниця у віці між ними становить майже шість років: співачці виповнилося 34, а музиканту – 28.

У листопаді 2024 року Майлі також говорила про різницю між їхніми поколіннями в інтерв'ю Harper's Bazaar. За словами артистки, Макс дещо інакше дивиться на життя, зокрема через те, що виріс у часи соціальних мереж.

Майлі Сайрус і Макс Морандо / Фото з Інстаграму miley

Вона навіть пожартувала, що хлопець виховує їхнього собаку за порадами з Reddit. Коли Майлі сумнівається в якомусь рішенні, Макс може відповісти, що саме так радять користувачі платформи.

Попри увагу до їхнього роману, закохані не поспішали виставляти особисте життя напоказ. У 2024 році стало відомо, що вони почали жити разом у будинку співачки в Малібу.

Заручини та весілля Майлі Сайрус і Макса Морандо

Про заручини пари заговорили в грудні 2025 року. Тоді Майлі та Макс разом з'явилися на прем'єрі фільму "Аватар: Вогонь і попіл" у Лос-Анджелесі. Увагу фотографів привернула каблучка з діамантом на безіменному пальці співачки. Згодом заручини підтвердили джерела Us Weekly.

Майлі Сайрус і Макс Морандо / Фото з Інстаграму miley

А вже 21 листопада 2026 року Майлі Сайрус і Макс Морандо одружилися після п'яти років стосунків. Так історія, що почалася зі знайомства наосліп, привела пару до весілля.