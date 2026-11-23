Таємна церемонія відбулася 21 листопада в місті Палм-Спрінгз у Каліфорнії. Закохані вирішили обійтися без гучної вечірки й запросили лише найближчих друзів і родичів на затишну локацію біля басейну, прикрашену білими квітами. Вже наступного дня після весілля Майлі опублікувала перші офіційні кадри на своїй сторінці в інстаграмі.

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На кількох світлинах співачка показала найзворушливіші моменти свята: ніжні поцілунки з коханим, щирі емоції біля вівтаря та свій весільний аутфіт у деталях.

Для особливого дня зірка обрала білу шовкову сукню від Saint Laurent з довгими рукавами, ефектною відкритою спиною та шлейфом. Наречений натомість зробив ставку на класику – Макс був у стриманому чорному костюмі, білій сорочці та з чорною краваткою.

Закохані зустрічалися п'ять років – їх свого часу познайомили спільні друзі, влаштувавши побачення наосліп. Згодом стосунки переросли у справжнє кохання, а восени 2025 року в Японії музикант попросив руки та серця співачки.

Нагадаємо, що приємні зміни в особистому житті переживають і українські зірки: нещодавно учасниця 14 сезону шоу "Холостяк" Віта Зварич оголосила про заручини з українським військовим.