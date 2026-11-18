Радісною звісткою дівчина поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала серію романтичних кадрів з коханим-захисником, засвітивши каблучку та букет квітів.

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Освідчення відбулося біля водойми.

Стала нареченою, такі от новини– лаконічно підписала світлини Зварич.

Нагадаємо, що глядачам дівчина найбільше запам'яталася завдяки участі в шоу "Холостяк 14". Там вона привернула увагу запитанням про турнікет і запустила вірусний тренд у соцмережі Threads фразою про те, що за паспортом вона Вікторія, але Віточка – одна.

Раніше їй також приписували роман із головним героєм "Холостяка-13", ветераном Олександром Тереном.

Додамо, що поза телекамерами дівчина є етнологинею, засновницею бренду традиційних прикрас та активною волонтеркою, яка закриває збори для армії.

А раніше стало відомо, що ресторатор Савва Лібкін таємно одружився з телеведучою, яка молодша за нього на 25 років.