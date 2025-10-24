І мова йде про Віточку Зварич, адже її фраза у першому випуску шоу стала вірусною в соцмережі Threads. Більше про це розповість 24 Канал.
"По паспорту я Вікторія…"
17 жовтня відбулася прем'єра нового сезону популярного шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком у головній ролі. Однією з учасниць проєкту є волонтерка, етнологиня і засновниця бренду традиційних прикрас Віта Зварич. Під час знайомства з учасницями вона сказала:
Я взагалі по паспорту я Вікторія, але Вікторій купа, а Віточка – одна.
Перед цим вона наполегливо казала суперницям називати її саме Віточкою. Тому це спричинило справжній бум у мережі, де люди пропонують називати їх також якось інакше.
Якщо ви думаєте, що цього разу обійшлося без українських брендів – то помиляєтеся. Долучилися навіть неочікувані профілі. Очікували, що Укргідрометцентр підхопить тренд? От і ми ні.
Користувачі мережі теж почали змагатися в креативі. Усі дописи додати сюди, мабуть, неможливо, тому ми обрали найкращі.
А ввечері 24 жовтня відбудеться прем'єра другого випуску шоу "Холостяк", то ж чекаємо на нові тренди у соцмережах.
Не Віточкою єдиною: які меми з'явилися після першого випуску?
Ірина Пономаренко вразила усіх своїм ефектним капелюшком, який став чи не головною темою вечора в соцмережах, коли відбулася прем'єра "Холостяка". Виявилося, що це панама від бренду Eromin, вартістю 8 тисяч гривень.
Ще одна учасниця, Ірина Глуха, також стала зіркою соцмереж через свою ефектну появу – вона з'явилася, приїхавши на даху лімузина. Цікаво, що і сама Ірина підтримує хвилю мемів і теж жартує про свою появу.