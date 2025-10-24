Один із найсмішніших і найвпізнаваніших мемів, де дівчина приїхала на зустріч із Тарасом Цимбалюком на даху лімузина, став основною для креативу, передає 24 Канал.

Від так, українські бренди не просто використали відому картинку, а й повторили її на власний маневр. Можна припустити, що це ще далеко не останні меми, які завірусяться у мережі.

Компанія "Київстар" долучилась до мему про шоу "Холостяк" / Скриншот із соцмереж

Що цікаво, спершу цей мем завірусили звичайні користувачі, які використали скриншот із відео й додали власні смішні підписи.

Меми з учасницею "Холостяка" / Скриншоти із соцмереж

Сама Ірина, яка стала причиною такого "вибуху" у соцмережах, також безпосередньо долучилась до серії мемів. Учасниця проєкту навіть організувала конкурс на найсмішнішу картинку. Переможцю вона пообіцяла подарунок.

Ірина відреагувала на меми зі своєю участю / Скриншоти з соцмереж

