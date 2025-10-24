Один из самых смешных и самых узнаваемых мемов, где девушка приехала на встречу с Тарасом Цимбалюком на крыше лимузина, стал основной для креатива, передает 24 Канал.

От так, украинские бренды не просто использовали известную картинку, но и повторили ее на собственный маневр. Можно предположить, что это еще далеко не последние мемы, которые завирусятся в сети.

Компания "Киевстар" присоединилась к мему о шоу "Холостяк" / Скриншот из соцсетей

Что интересно, сначала этот мем завирусили обычные пользователи, которые использовали скриншот из видео и добавили собственные смешные подписи.

Мемы с участницей "Холостяка" / Скриншоты из соцсетей

Сама Ирина, которая стала причиной такого "взрыва" в соцсетях, также непосредственно присоединилась к серии мемов. Участница проекта даже организовала конкурс на самую смешную картинку. Победителю она пообещала подарок.

Ирина отреагировала на мемы со своим участием / Скриншоты из соцсетей

