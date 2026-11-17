Савва Лібкін та Анастасія Даугуле / Фото з інстаграм-сторінки stefany.amam
65-річний український ресторатор Савва Лібкін та 50-річна телеведуча Анастасія Даугуле одружилися. У мережі з'явилися весільні світлини пари.
Кадрами з урочистості поділилася фотографиня з ніком stefany.amam в інстаграмі.
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На світлинах Савва та Анастасія позують у святкових образах. Судячи з фотографій, святкування відбулося в теплу пору року. Публікацію фотографиня підписала: "Весілля Савелія та Анастасії".
Водночас наразі ресторатор і телеведуча не коментували появу цих фотографій.
Що відомо про стосунки пари?
Шляхи Анастасії Даугуле та Савви Лібкіна перетнулися в Одесі. Телеведуча приїхала до міста, щоб знімати серію матеріалів, і якось завітала до одного з місцевих ресторанів. Саме там вона познайомилася з майбутнім чоловіком: Сава пожартував, і між ними зав'язалася розмова, яка згодом переросла у стосунки.
На початку роману парі доводилося жити на два міста, адже Анастасія працювала в Києві, а Сава мешкав в Одесі. Телеведуча розповідала, що іноді кілька разів на тиждень літала між містами, щоб побачитися з коханим.
Згодом Сава освідчився Анастасії, і вона прийняла його пропозицію. Однак побудувати сім'ю парі не вдалося. У них були різні погляди на спільне майбутнє: чоловік хотів, щоб обраниця більше зосередилася на домі та сім'ї, тоді як телеведуча прагнула розвивати кар'єру. Зрештою ці розбіжності призвели до розриву.
Попри це, колишнім закоханим вдалося зберегти дружні стосунки. А тепер, судячи з оприлюднених весільних світлин, вони знову стали парою.
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