Снимками с торжества поделилась фотограф с ником stefany.amam в инстаграме.

Adv

популярные видео

На снимках Савва и Анастасия позируют в праздничных нарядах. Судя по фотографиям, торжество состоялось в теплое время года. Фотограф подписала публикацию: "Свадьба Савелия и Анастасии".

В то же время ресторатор и телеведущая пока не прокомментировали появление этих фотографий.

Что известно об отношениях пары?

Пути Анастасии Даугуле и Саввы Либкина пересеклись в Одессе. Телеведущая приехала в город, чтобы снимать серию материалов, и однажды заглянула в один из местных ресторанов. Именно там она познакомилась с будущим мужем: Сава пошутил, и между ними завязался разговор, который впоследствии перерос в отношения.

В начале романа паре приходилось жить в двух городах, ведь Анастасия работала в Киеве, а Сава жил в Одессе. Телеведущая рассказывала, что иногда несколько раз в неделю летала между городами, чтобы увидеться с любимым.

Реклама

Впоследствии Сава сделал Анастасии предложение, и она приняла его. Однако создать семью паре не удалось. У них были разные взгляды на общее будущее: мужчина хотел, чтобы избранница больше сосредоточилась на доме и семье, тогда как телеведущая стремилась развивать карьеру. В конце концов эти разногласия привели к разрыву.

Несмотря на это, бывшим влюбленным удалось сохранить дружеские отношения. А теперь, судя по опубликованным свадебным фотографиям, они снова стали парой.

Савва Либкин и Анастасия Даугуле / Фото с инстаграм-страницы savvalibkin

А ранее певица SKYLERR и адвокат Евгений Пронин поженились.