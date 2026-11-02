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Співачка SKYLERR та адвокат Євген Пронін одружилися: пара показала перші фото з розпису

Софія Хомишин
Євген Пронін і Skylerr одружилися

Євген Пронін і SKYLERR / Фото з інстаграм-сторінки skylerr_official

Українська співачка SKYLERR, справжнє ім'я якої Валерія Кудрявець, вийшла заміж. Обранцем артистки став адвокат Євген Пронін.

Радісною новиною пара поділилася у спільному дописі в інстаграмі.

 
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Валерія та Євген офіційно стали чоловіком і дружиною 1 листопада. Саме цього дня вони зареєстрували шлюб.

Для особливої події SKYLERR обрала елегантний образ у мінімалістичному стилі. Співачка одягнула білу сукню з глибоким V-подібним вирізом і відкритою спиною. Вбрання не мало пишної спідниці чи зайвого декору, а біля шиї його доповнював комір-шарф, який м'яко спускався на плечі довгими тканинними полотнами Євген Пронін також обрав класичний образ: чорний смокінг, білу сорочку та метелик.

Пара опублікувала кілька світлин, зроблених під час розпису, і повідомила, що тепер готується до весілля.

Чоловік і дружина. Наступна зупинка – весілля– підписали публікацію Кудрявець і Пронін.

Нагадаємо, на початку жовтня SKYLERR та Євген Пронін оголосили про заручини. Раніше співачка розкрила подробиці освідчення коханого.

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