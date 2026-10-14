Того дня пара приїхала на звичайну фотосесію, а ще планувала зняти відео для соцмереж. Про те, як усе відбулося, 26-річна Валерія Кудрявець (справжнє ім'я співачки) розповіла в ефірі "Нашого радіо". Відео з розмовою опублікували в інстаграмі.

За словами SKYLERR, вона хотіла, щоб освідчення стало для неї сюрпризом. Євген знав про це бажання й вирішив зробити пропозицію під час фотосесії з фотографом Костянтином Ліберовим.

Він мав нам зробити просто лавсторі. І так вийшло, що лавсторі закінчилося пропозицією, і я поїхала нареченою,

– розповіла співачка.

Після того як пара опублікувала відео з освідченням, у мережі почали обговорювати, чи не було все заздалегідь сплановано. Зокрема, користувачів здивувало, що камера так вдало зафіксувала момент, коли Євген став на одне коліно.

SKYLERR пояснила, що під час фотосесії вони також знімали тікток під пісню "Червоний мак". Саме тому камера вже працювала, коли Євген зробив пропозицію.

За день до цього ми з Женею теж зняли тікток, він дуже класно залетів, і Женя каже: "Давай знімемо ще під час фотосесії". Для мене це все цілком логічно. Тому що в мене часто зйомки, я часто знімаю тіктоки, якісь фотосесії. Це просто моя буденність. І тому пропозиція зняти тікток узагалі не викликала в мене підозр. Я не думала, що зараз може щось статися,

– пояснила артистка.

Нагадаємо, що раніше Євген Пронін був заручений із журналісткою Раміною Есхакзай, яка нині також готується до весілля. Стосунки із SKYLERR адвокат тривалий час не афішував. Лише на початку 2026 року пара підтвердила свій роман.