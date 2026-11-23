Тайная церемония состоялась 21 ноября в городе Палм-Спрингс в Калифорнии. Влюбленные решили обойтись без шумной вечеринки и пригласили только самых близких друзей и родственников в уютное место у бассейна, украшенное белыми цветами. Уже на следующий день после свадьбы Майли опубликовала первые официальные снимки на своей странице в инстаграме.

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На нескольких фотографиях певица показала самые трогательные моменты торжества: нежные поцелуи с любимым, искренние эмоции у алтаря и свой свадебный наряд в деталях.

Для этого особенного дня звезда выбрала белое шелковое платье от Saint Laurent с длинными рукавами, эффектной открытой спиной и шлейфом. Жених же сделал ставку на классику – Макс был в сдержанном черном костюме, белой рубашке и с черным галстуком.

Влюбленные встречались пять лет – их в свое время познакомили общие друзья, устроив свидание вслепую. Впоследствии отношения переросли в настоящую любовь, а осенью 2025 года в Японии музыкант предложил руку и сердце певице.

Напомним, что приятные перемены в личной жизни переживают и украинские звезды: недавно участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Вита Зварич объявила о помолвке с украинским военным.