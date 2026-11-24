Американська співачка Майлі Сайрус поділилася новими фотографіями зі свого весілля з музикантом Максом Морандо.

Знімки артистка опублікувала в інстаграмі 23 листопада – у свій 34-й день народження.

На нових фото можна побачити, як минув особливий день пари: від підготовки до церемонії до святкування з рідними та друзями. Зокрема, Майлі показала момент, коли вони з Максом обмінювалися весільними обітницями. Поки молодята стояли під великою аркою з білих квітів, гості в чорному вбранні спостерігали за церемонією.

Також співачка опублікувала зворушливе фото біля вівтаря, на якому витирає сльози щастя. Серед інших кадрів – момент, коли мама веде її до нареченого, та танець із батьком під час весільного святкування.

Нагадаємо, Майлі Сайрус і Макс Морандо одружилися 21 листопада в Палм-Спрінгс. На весілля запросили лише найближчих родичів і друзів. Церемонію провів Вейн Койн – фронтмен гурту The Flaming Lips.

Для офіційної частини весілля Майлі обрала білу шовкову сукню з довгими рукавами від Saint Laurent. А для весільної вечірки співачка підготувала зовсім інший образ: переодягнулася в чорну мінісукню, розшиту паєтками. Вона доповнила вбрання напівпрозорими чорними колготками та туфлями на підборах. Однак згодом Майлі зняла взуття й продовжила танцювати босоніж.

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус та Макса Морандо?

Артисти разом уже п'ять років. У 2025 році пара заручилася. Співачка розповідала, що познайомилася з майбутнім чоловіком на побаченні наосліп, яке їм організували знайомі. Щоправда, для Макса ця зустріч не була сюрпризом.

Уперше разом на червоній доріжці закохані з'явилися в листопаді 2021 року на показі Gucci.

Коханий освідчився Майлі під час відпочинку в Японії, куди пара вирушила на честь 33-го дня народження співачки. Артистка розповідала, що пропозиція стала для неї справжнім сюрпризом.

Нагадаємо, що у вересні американська акторка та співачка Дав Камерон і фронтмен Måneskin Даміано Давид одружилися.