Експерт припустив, чому Меган Маркл почала частіше показувати сина і доньку у мережі

Принц Гаррі та Меган Маркл завжди намагалися оберігати своїх дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет, від публічності. Однак останнім часом їх все частіше можна побачити в інстаграмі матері.

Королівський експерт Річард Фіцвільям каже, що причина, чому Арчі та Лілібет почали частіше з'являтися в мережі, – досить проста. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Daily Express.

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Річард Фіцвільям припустив, що Меган Маркл усвідомила, що люди проявлятимуть більший інтерес до її діяльності, коли будуть залучені діти. Вона зможе використовувати це для подальшого розвитку своїх проєктів.

Це ключовий період для Сассексів, вона знає, що контракт з Netflix майже безсумнівно буде продовжений у тій чи іншій формі. Попереду другий сезон, і вони співпрацюють з As Ever. Очевидно, що діти означають додатковий інтерес, вона має право робити те, що їй подобається, оскільки Арчі та Лілі належать їй і Гаррі,

– сказав королівський експерт.

Для довідки! Нещодавно Меган Маркл запустила власне шоу на Netflix, яке називається "З любов'ю, Меган".

Нагадаємо, днями Меган Маркл показала фото з Арчі та Лілібет. Воно з'явилося на інстаграм-сторінці лайфстайл-бренду герцогині Сассекської As Ever. Маму з дітьми сфотографували зі спини, тож їхніх облич не видно.