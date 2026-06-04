Дівчинка нашої мрії, – Меган Маркл показала рідкісні фото 5-річної доньки

Сьогодні, 4 червня, дочка Меган Маркл і принца Гаррі святкує день народження. Принцесі Лілібет виповнилось 5 років.

Герцогиня Сассекська присвятила доньці допис в інстаграмі та поділилась її рідкісними фотографіями.

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На першому фото принц Гаррі тримає доньку на руках, а поруч стоїть Меган Маркл. Вони ніжно усміхаються до дівчинки. Обличчя принцеси Лілібет не видно, однак помітно, що в неї руде волосся.

Меган Маркл, принц Гаррі, принцеса Лілібет / Фото з інстаграму герцогині Сассекської

Інша світлина, схоже, зроблена у сімейному будинку в Монтесіто. Лілібет ходить босоніж по траві й розглядає квітку. Принцеса одягнена в літню сукню та розпустила довге руде волосся.

Дівчинка нашої мрії. З 5-річчям, Лілі,

– написала Меган Маркл під фото.

Принцеса Лілібет / Фото з інстаграму Меган Маркл

Що відомо про сім'ю Меган Маркл і принца Гаррі?

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі одружилися 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія Віндзорського замку. Нещодавно подружжя відсвяткувало 8-му річницю шлюбу.

6 травня 2019 року герцог і герцогиня Сассекські вперше стали батьками: у них народився син Арчі. Через два роки на світ з'явилася Лілібет – уже тоді Меган і Гаррі відмовились від королівських обов'язків і переїхали до США.

Герцог і герцогиня оберігають своїх дітей від уваги громадськості. Маркл іноді ділиться сімейними фотографіями в інстаграмі, проте приховує обличчя Арчі та Лілібет.