Нове життя у Британії: Меган Маркл показала активне дозвілля на тлі жорсткої заяви Чарльза ІІІ

Герцоги Сассекські принц Гаррі та Меган Маркл поступово облаштовують своє нове життя у Великій Британії. Зіркова матуся вперше після гучного переїзду поділилася затишними родинними кадрами з підрослими дітьми.

Наприкінці серпня принц Гаррі та Меган Маркл разом із 7-річним сином Арчі та 5-річною донькою Лілібет повернулися зі США на батьківщину герцога. Родина перебралася до маєтку в Котсуолдсі, аби діти мали змогу навчатися у місцевій приватній школі. І ось, через понад два тижні після переїзду, Меган потішила прихильників щемливим відео в Instagram, показавши їхні нові будні.

Попри королівський статус, дозвілля родини виявилося дуже простим і затишним. У 35-секундному ролику, що супроводжується хітом гурту Wham! "Wake Me Up Before You Go-Go", можна побачити справжню домашню ідилію. Спочатку Гаррі та Меган прогулюються лісовими стежками, тримаючись за руки. Далі маленька Лілібет гріє ніжки біля багаття та катається на рожевому велосипеді назустріч стаду оленів, а Арчі весело стрибає по калюжах. Також сім'я показала, як рибалить з човна та бавиться зі своїм лабрадором Пулою.

Герцоги Сассекські х дітьми / колаж 24 Каналу

Найуважніші фани почули на відео дуже милу деталь: маленький Арчі, підбадьорюючи сестру вигуками "Go! Go!", продемонстрував чіткий британський акцент, перейнявши вимову свого зіркового татуся. Саме відео Меган лаконічно доповнила емодзі британського прапора та червоним сердечком.

Нагадаємо, що повернення Сассекських до Великої Британії супроводжувалося черговою драмою. Подейкують, Гаррі та Меган були дуже здивовані листом короля Чарльза III. Монарх публічно та категорично заявив, що пара перебуває в країні виключно як приватні особи і більше не має статусу працюючих членів королівської родини, відкинувши будь-які чутки про їхню можливу "часткову участь" у справах палацу.



