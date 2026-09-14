В конце августа принц Гарри и Меган Маркл вместе с 7-летним сыном Арчи и 5-летней дочерью Лилибет вернулись из США на родину герцога. Семья переехала в поместье в Котсуолдсе, чтобы дети могли учиться в местной частной школе. И вот, спустя более двух недель после переезда, Меган порадовала поклонников трогательным видео в инстаграме, показав их новую повседневную жизнь.

Несмотря на королевский статус, досуг семьи оказался очень простым и уютным. В 35-секундном ролике, сопровождаемом хитом группы Wham! "Wake Me Up Before You Go-Go", можно увидеть настоящую домашнюю идиллию. Сначала Гарри и Меган прогуливаются по лесным тропинкам, держась за руки. Затем маленькая Лилибет греет ножки у костра и катается на розовом велосипеде навстречу стаду оленей, а Арчи весело прыгает по лужам. Также семья показала, как ловит рыбу с лодки и играет со своим лабрадором Пулой.

Герцоги Сассекские с детьми / коллаж 24 Канала

Самые внимательные поклонники заметили на видео очень милую деталь: маленький Арчи, подбадривая сестру криками "Go! Go!", продемонстрировал четкий британский акцент, переняв произношение своего звездного папы. Само видео Меган лаконично дополнила эмодзи с британским флагом и красным сердечком.

Напомним, что возвращение Сассекских в Великобританию сопровождалось очередной драмой. Говорят, Гарри и Меган были очень удивлены письмом короля Карла III. Монарх публично и категорически заявил, что пара пребывает в стране исключительно в качестве частных лиц и больше не имеет статуса работающих членов королевской семьи, отвергнув любые слухи об их возможном "частичном участии" в делах дворца.