Рівно 5 років, як Меган Маркл та принц Гаррі вийшли з королівської сім'ї: яким був цей день

1 квітня 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі офіційно склали свої королівські обов'язки. Підготовка до цього дня вийшла довшою, ніж саме прощання.

Меган і Гаррі, які певний час виконували обов'язки королівських осіб у статусі подружжя, у січні 2020 року всіх шокували звісткою, що вони хочуть відмовитись від своїх королівських обов'язків. Ба більше, про це наперед не знали ні покійна Єлизавета II, ні принц Вільям. Пропонуємо у матеріалі Show24 пригадати усе, що пов'язано з цією надзвичайною подією для британських монархів.

Що стало причиною виходу з королівської родини

Однією з причин такого рішення був нещадний булінг американки у ЗМІ та скандальні заяви за участю її родичів. Крім того, подружжя бажало жити вільнішим життям і виховувати свого сина не у такому публічному середовищі.

Цікаво, що ця подія отримала свою індивідуальну назву – "Мегзит".

"Мегзит" – це термін, який використовують для опису рішення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від своїх королівських обов’язків і переїхати до Північної Америки.

Після того, як усе відбулось, інсайдери шокували інформацією, що над цією темою Меган і Гаррі задумувались ще до одруження. Цікаво, що слово "Мегзит" сильно обурило принца, адже рішення про вихід із королівської родини ухвалив саме він. Про це йдеться у скандальній автобіографічній книжці колишніх герцогів Сассекських – Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

Згідно з фрагментом, який опублікували ЗМІ, ініціатором виходу з королівської сім'ї був принц Гаррі, а не його відома дружина та акторка Меган Маркл. Також у матеріалі йдеться про те, що рішення Гаррі неабияк засмутило його кохану. Одного разу вона навіть скаржилася подрузі зі сльозами на очах.

Я віддала все своє життя заради цієї родини… Була готова зробити все можливе. Але ми тут. Це дуже сумно,

– ділилася Маркл.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images

Якою була реакція королеви Єлизавети II

Як ми уже згадували, королева була шокованою новиною, але згодом дозволила Гаррі це зробити. Однак для цього подружжя повинно було виконати декілька умов, які забезпечили їм право на вихід із королівської родини.

Гаррі та Меган Маркл більше не можуть використовувати свій титул герцогів Сассекських у комерційних цілях. Тобто всі благодійні чи бізнес-проєкти їм довелось перейменувати, адже подружжя більше не представляє монархію та не повинно заробляти на цьому. Окрім цього, навіть під час промов їм заборонено використовувати слово "королівський".

Королева Єлизавета II, принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty images

Цікаво, що Меган зізналась, що таке рішення королеви її образило.

Вона сказала, що якщо хтось і має почуватися ображеним, то це вона і Гаррі. Вони ніколи не збиралися наживатися на приналежності до королівської сім'ї. Абсурдно таким чином натякати на зловживання привілеями,

– заявив інсайдер.

Крім того, Гаррі та Меган більше не отримують фінансування з податків, а заробляють самостійно. Тоді акторка уже домовилась за співпрацю з компанією Disney та спільно з чоловіком запланувала вести благодійні проєкти.

Її Величність дала своєрідний випробувальний термін в рік, щоб подивитись, чи виконуються умови їхньої домовленості. Після цього королівська сім'я ще раз мала зібратись на нараду.

У березні 2020 року на особисте прохання Єлизавети II принц Гаррі та Меган Маркл відвідали щорічну святкову службу з нагоди Дня Співдружності. Це стало їхнім останнім публічним королівським обов'язком.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму Меган

Тоді подружжя вже оселилось у Канаді, але місцевим мешканцям це не сподобалось. Вони написали петицію, в якій звернулись до уряду з проханням не покривати витрати принца Гаррі та Меган Маркл за їхній кошт.

Крім того, у заяві королівської родини йшлося і про те, що вони планують жити на дві країни – Британію та США. Тоді Дональд Трамп поспішив заявити, що принц Гаррі та Меган не отримають від нього якихось виплат на охорону. Тоді подружжя заявило, що немало намірів звертатись до Дональда Трампа з таким проханням. Охорону, як і всі решта витрат, принц Гаррі та Меган Маркл оплатять самотужки.

Цікаво, що за даними журналістів, Чарльз III віддав подружжю 2,5 мільйона доларів, аби вони оплатили роботу найманців. Однак надалі фінансувати життя сина він не збирався.

Яким було прощання принца Гаррі та Меган Маркл

Зазначимо, що дату 1 квітня було обрано не випадково. В останній день березня завершується фінансовий рік для Букінгемського палацу. Тому принц Гаррі й Меган Маркл хотіли скласти королівські обов'язки саме в цей час, щоб прозвітувати за виконану роботу та витрачені кошти на благодійні проєкти.

31 березня став днем, коли королівське подружжя ще офіційно представляли британську монархію, а з 1 квітня з них зняли цей статус.

Від так, принц Гаррі та Меган опублікували в інстаграмі прощальний допис, де за ними стежило аж 11 мільйонів людей.

Ви більше не побачите нас тут, але при цьому наша робота продовжиться. Дякую нашій спільноті за підтримку, натхнення і загальне прагнення зробити світ добрішим. Ми з нетерпінням чекаємо швидкого возз'єднання з вами,

– написали принц Гаррі та Меган Маркл.

Принц Гаррі та Меган Маркл попрощались з публікою / Скриншот з інстаграму

Інстаграм-сторінку залишили відкритою для огляду, однак там більше немає жодної активності. Така ж ситуація і зі сайтом герцогів Сассекських.

Нагадаємо, що після виходу з королівської родини, Меган у 2021 році народила доньку, яку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Меган Маркл з дітьми / Фото з інстаграму As Ever

