Шоколад, морозиво та пілатес: що відомо про харчування й тренування 56-річної Меланії Трамп

Меланія Трамп раніше розповідала, що не дотримується суворих дієт і не відмовляється від улюблених солодощів. У харчуванні вона намагається зберігати баланс, а серед фізичних активностей віддає перевагу пілатесу й тенісу. Також дружина президента США приділяє увагу сну та відпочинку.

Про звички першої леді пише HELLO!, посилаючись, зокрема, на її попередні інтерв'ю. А як успішна модель стала першою леді США і що її пов'язує з українськими Олешками – читайте в ексклюзивній біографії Меланії Трамп на 24 Каналі.

Ще у 2012 році в розмові з Refinery29 Меланія пояснювала, що обирає поживну їжу насамперед заради гарного самопочуття.

Мені просто подобається харчуватися правильно, тому що я почуваюся краще й маю більше енергії. Якщо перекушую, то можу з'їсти фрукти або трохи шоколаду, бо думаю, що організму це теж потрібно,

– говорила вона.

Меланія та Дональд Трамп / фото Getty Images

Водночас Трамп не приховувала любові до морозива та шоколаду. За її словами, час від часу дозволяти собі улюблені ласощі цілком можна, поєднуючи їх зі збалансованим харчуванням.

Про сніданки Меланії у 2019 році розповідало Inside Edition. За даними того матеріалу, вона починала день зі смузі з чорниці, моркви, шпинату, знежиреного йогурту та яблучного соку.

HELLO! також згадує, що Трамп намагалася щодня з'їдати щонайменше сім фруктів. Серед її улюблених – яблука та персики. Однак ці відомості походять із попередніх публікацій, а не з нового опису її щоденного раціону.

Меланія Трамп / фото Getty Images

Серед тренувань перша леді віддає перевагу пілатесу. Раніше вона пов'язувала з ним повернення до звичної фізичної форми після народження сина Беррона. За повідомленням видання, Меланія займається два-три рази на тиждень і цінує можливість тренуватися незалежно від місця перебування. Також вона любить теніс.

Окрім харчування та руху, Трамп наголошувала на важливості відпочинку. В інтерв'ю Allure 2011 року вона згадувала мамину пораду знаходити час для себе.

Коли ви дбаєте про себе, ви можете подбати й про інших,

– зазначала Меланія.

Меланія Трамп за обіднім столом / фото Getty Images

Нагадаємо, що Меланія Трамп особисто ініціювала та очолила кураторство гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині.