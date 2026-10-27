Чи може перемир'я в Олешках стати початком великого припинення вогню: що відомо про переговори під егідою Меланії Трамп

Дипломатичні контакти щодо завершення війни активізуються, однак Москва й далі наполягає на категоричних і не надто реалістичних власних вимогах, а Україна шукає конкретні кроки, які могли б наблизити припинення бойових дій. На цьому тлі знову обговорюють енергетичне перемир'я та можливість нової зустрічі за участю України, Росії і США.

Реклама Adv

популярні відео

Увагу багатьох привернула домовленість про режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині. Вона має забезпечити гуманітарну допомогу й евакуацію цивільних, але чи може локальне перемир'я стати кроком до ширшого припинення вогню? І чи справді Росія готова до компромісів, чи використовує переговори для досягнення власних цілей?

24 Канал з'ясував, чого прагнуть Україна та Росія на переговорах, які домовленості можуть дати практичний результат і що перемир’я в Олешках може означати для подальшого завершення війни. Більше – читайте далі у матеріалі.

Реклама

Перемир'я в Олешках вже почалося

З 03:00 27 жовтня у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині запровадили режим тиші.

Важливо! Наразі визначено, що режим припинення вогню в Олешках триватиме до вечора 1 листопада. Цього локального гуманітарного компромісу вдалося досягти завдяки дипломатичному сприянню першої леді США Меланії Трамп. У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що тимчасова деескалація призначена виключно для безпечного доправлення допомоги та евакуації цивільного населення.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що домовленостей досягли з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Станом на 09:00 27 жовтня порушень режиму тиші в районі Олешок не зафіксували. Про це повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС України Павло Дрогаль.

Військовий експерт Олександр Мусієнко у розмові з 24 Каналом висловив надію, що локальне перемир'я утримається й мешканці Олешок, які опинилися в заручниках росіян, будуть врятовані з пастки. Також експерт сподівається, що мирна ініціатива першої леді США стане відправною точкою для реальних переговорів.

Реклама

Чи стане це початком для подальшого припинення вогню? Теоретично такі шанси є– зазначив Олександр Мусієнко.

Успіх операції, на думку Олександра Мусієнка, залежатиме від того, чи вдасться безпечно доправити допомогу та організувати переміщення цивільних.

З Мусієнком згоден керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він вважає, що Росія може дотримуватися режиму тиші і не стане його порушувати, щоб зберегти сприятливі відносини з президентом США Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп, особливо коли спостерігати за тим, що відбувається, їдуть американські журналісти з протрампівського телеканалу Newsmax.

Все для того, щоб Меланія Трамп і знову ж таки Трамп напередодні виборів могли відзвітувати про вдалу операцію, наголосити на тому, що, бачите, можливо домовитися і про мир. Ну і всі ці бла-бла-бла історії, які ми чуємо з одного боку– сказав Андрющенко.

Реклама

До слова. В окупованих Олешках на Херсонщині цивільні залишилися без достатньої кількості їжі, води, ліків і доступу до гуманітарної допомоги. Росіяни блокували шляхи виїзду, мінували дороги та тероризують людей атаками дронів. Про те, чому люди опинилися в умовах гуманітарної катастрофи – більше читайте у матеріалі 24 Каналу за посиланням.

Гуманітарна катастрофа не лише в Олешках

Водночас перемир'я в Олешках, за словами Андрющенка, не гарантує безпеки людям у сусідніх населених пунктах. Жителі, які намагатимуться дістатися міста, можуть опинитися під загрозою обстрілів, якщо окупаційна влада не дозволить їм перетнути визначену межу.

Уже були напівофіційні повідомлення від різноманітних наближених до окупаційного війська на території окупованої Херсонської області, що люди, які будуть намагатись пройти в Олешки і перетнути цю межу, можуть потрапити під обстріл, тому що такого дозволу окупаційна влада їм не давала– зауважив керівник Центру вивчення окупації.

Реклама

Андрющенко також наголошує на необхідності комплексної евакуації, яка враховувала б безпеку цивільних не лише в зоні перемир'я, а й на прилеглих територіях.

Додаткові суперечності виникають навколо евакуації дітей. Дмитро Лубінець наполягає на необхідності вивозити їх на підконтрольну Україні територію, тоді як російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова заявляла, що евакуації дітей в Україну не буде.

Яку роль у гуманітарній операції відіграють США

До висвітлення гуманітарної операції в Олешках залучена американська сторона. Головний радник Меланії Трамп Марк Бекмен повідомив, що телеканал Newsmax планує відправити до міста журналістів, які стежитимуть за перебігом операції.

Росія запевнила українців, а також американців, що поважатиме бажання мешканців Олешок– заявив Бекмен.

За його словами, мешканці зможуть обирати, куди виїжджати, або залишатися вдома, а сторони начебто розробили механізми, які мають враховувати їхній вибір і забезпечувати захист. Однак подробиці цих механізмів публічно не розкрили, тому оцінити ефективність заявлених гарантій поки складно.

Реклама

Присутність американських журналістів може привернути увагу до операції, однак сама по собі не гарантує дотримання режиму тиші. Втім, також є ризик російських провокацій і диверсій, в яких окупанти можуть використати американських журналістів.

Росії точно не вигідно показати журналістам ситуацію в Олешках так, якою вона є насправді. Тому варто чекати на фейки, вкиди та акторів, які будуть видавати себе за "розіп'ятих хлопчиків" і "жертв нацистів". Це перевірена російська тактика.

Чи може локальне перемир'я наблизити завершення війни

Переговори поки не усунули головних розбіжностей між Києвом і Москвою: Україна наполягає на гарантіях безпеки та конкретних кроках для припинення ударів, тоді як Росія продовжує висувати вимоги щодо європейської системи безпеки.

Перемир'я в Олешках покаже, чи здатні сторони виконувати обмежені гуманітарні домовленості. Однак для ширшого припинення вогню потрібні взаємні зобов'язання, чіткий механізм контролю та гарантії безпеки. Цього наразі немає і близько. Втім, певні позитивні сигнали все ж є.

Реклама

Так, очільники Фінляндії та Норвегії Александр Стубб і Йонас Гар Стьоре 27 жовтня провели телефонні переговори з Володимиром Путіним щодо війни в Україні та безпеки в Європі. Перед розмовами вони скоординували свої дії з Києвом. Серед тем була можливість тристоронньої зустрічі за участю США в листопаді 2026 року.

Однак Путін знову наполягав на врахуванні російських вимог і висловлював претензії до НАТО (нагадаємо, він хоче повернення Альянсу в кордони 1997-го року). Тобто Москва фактично пов'язує завершення війни з ширшими змінами в системі безпеки Європи, чого їй ніхто з власної волі не дозволить.

Переговори про мир: чого вимагає Україна

Для України ж принциповим залишається питання безпеки після завершення війни. Президент Зеленський заявляв, що Київ не погодиться на нейтральний статус держави чи обмеження української армії.

Реклама

Україна пропонує починати з конкретних домовленостей: припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, безпеки морських перевезень, зернових угод та обміну полоненими.

Володимир Зеленський підтвердив готовність України до часткового припинення вогню напередодні тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Але у Кремлі офіційно відкидають ідею зупинки бойових дій та планують продовжувати військові операції.

Президент наголошував, що навіть без угоди про повне припинення війни сторони можуть погодити кроки, які дадуть відчутний результат.

Однак припинення ударів по енергетиці має бути взаємним: Україна готова зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Росія припинить обстрілювати українську електроенергетику.

Прогнози

Військовий експерт Олександр Мусієнко у розмові з 24 Каналом зазначив, що наступний раунд тристоронніх переговорів і має закласти підґрунтя для майбутньої зустрічі на найвищому рівні. Проте наразі делегаціям України, США та Росії необхідно виконати значний обсяг технічної роботи, оскільки ключові безпекові питання залишаються неузгодженими.

Цікаво, що Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів Америки змусити Україну та Росію підписати мирну угоду. На його думку, Кремль зараз демонструє більшу готовність до компромісу, ніж Київ, хоча обидві сторони просто не знають, як правильно організувати цей процес.

Водночас американський лідер уникнув прямої відповіді на зауваження про порушення Росією вже двічі оголошеного ним енергетичного перемир'я, поклавши відповідальність на обох учасників конфлікту.