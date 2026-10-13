Його заяви транслював Magno News.

Про що говорив Трамп із журналістами

Дональд Трамп вважає, що російський диктатор хоче укласти мирну угоду більше, ніж президент України. Після цього він підкреслив, що США хочуть домогтися, аби обоє пішли на це.

Я думаю, що Путін хоче укласти угоду, і нам потрібно домогтися, щоб Зеленський теж захотів це зробити... Я думаю, що насправді Путін хоче укласти угоду більше, ніж Зеленський... Думаю, вони хочуть укласти угоду, але не знають, як це зробити. Але ми змусимо їх укласти угоду,

– заявив Трамп.

Журналісти також поцікавилися щодо дизельної угоди з Росією. Він заявив, що вона не для нього, а "для решти світу".

Також Трампу наголосили, що Росія порушила його ж "енергетичне перемир'я".

У відповідь американський президент заявив, що не впевнений у порушенні і що це треба перевірити. Втім, одразу після цього він звинуватив у порушенні не лише Росію, а й Україну.