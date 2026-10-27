Найбільша деескалація з 2022 року: cкільки триватиме перемир'я в Олешках

Про це повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Скільки триватиме призупинка бойових дій?

Поблизу окупованих Олешок на Херсонщині з 3:00 27 жовтня триває "режим тиші".

За його словами, цей крок став найсуттєвішим зниженням військової напруги за тривалий час.

Це найбільша деескалація з 2022 року– наголосив Арахамія.

Політик додав, що кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні. Він зазначив, що домовленостей про припинення вогню на найбільшій ділянці південного фронту вдалося досягти в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп.

Встановлений режим тиші розрахований на кілька днів і діятиме до 22:59 години 1 листопада. Тимчасове припинення бойових дій спрямоване на надання можливості провести необхідні гуманітарні заходи для населення прифронтової зони.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що режим припинення вогню у визначеному районі Херсонщини встановили виключно для доправлення допомоги містянам і підготовки до вільного пересування цивільних осіб. Військові закликали людей не довіряти неперевіреним повідомленням і не поширювати чутки про маршрути та час руху гуманітарних колон.

Раніше стало відомо, що домовленості з Росією щодо порятунку цивільного населення передбачають три ключові кроки. По-перше, запровадження режим тиші, по-друге, буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки, по-третє, буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок.