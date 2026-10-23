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Лубінець розкрив деталі гуманітарної місії в Олешках

Дарія Черниш
Олешки, режим тиші між Україною та Росією

Омбудсмен про операцію з порятунку людей з Олешок / t.me/dmytro_lubinetzs

Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії з порятунку людей в тимчасово окупованих Олешках. Омбудсман Дмитро Лубінець підтвердив відповідну заяву Меланії Трамп і подякував її команді за допомогу.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив 23 жовтня у відеозверненні.

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Деталі операції в Олешках

Як повідомив омбудсмен, домовленості з Росією передбачають три ключові кроки для порятунку людей в окупованому ворогом місті на Херсонщині.

Перше – буде забезпечено режим тиші, друге – буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки. третє – буде забезпечений вільне пересування цивільного населення з Олешок– зазначив Лубінець.

Він закликав із розумінням поставитися до публічного розповсюдження інформації щодо цієї операції. Він наголосив, що гуманітарна місія відбуватиметься поступово та є максимально складною для реалізації.

Лубінець запевнив, що надалі інформуватиме українське суспільство та показуватиме результати роботи.

Нагадаємо, у Білому домі повідомляли, що домовленість передбачає локальний режим тиші між Україною та Росією з 29 жовтня для завезення гуманітарної допомоги та евакуації жителів з Олешок. Процес супроводжуватиме американська медіаорганізація.

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