Лубінець розкрив деталі гуманітарної місії в Олешках

Омбудсмен про операцію з порятунку людей з Олешок / t.me/dmytro_lubinetzs
Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії з порятунку людей в тимчасово окупованих Олешках. Омбудсман Дмитро Лубінець підтвердив відповідну заяву Меланії Трамп і подякував її команді за допомогу.
Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив 23 жовтня у відеозверненні.
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Деталі операції в Олешках
Як повідомив омбудсмен, домовленості з Росією передбачають три ключові кроки для порятунку людей в окупованому ворогом місті на Херсонщині.
Перше – буде забезпечено режим тиші, друге – буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки. третє – буде забезпечений вільне пересування цивільного населення з Олешок
Він закликав із розумінням поставитися до публічного розповсюдження інформації щодо цієї операції. Він наголосив, що гуманітарна місія відбуватиметься поступово та є максимально складною для реалізації.
Лубінець запевнив, що надалі інформуватиме українське суспільство та показуватиме результати роботи.
Нагадаємо, у Білому домі повідомляли, що домовленість передбачає локальний режим тиші між Україною та Росією з 29 жовтня для завезення гуманітарної допомоги та евакуації жителів з Олешок. Процес супроводжуватиме американська медіаорганізація.
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