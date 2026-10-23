Лубінець розкрив деталі гуманітарної місії в Олешках

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив 23 жовтня у відеозверненні.

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Деталі операції в Олешках

Як повідомив омбудсмен, домовленості з Росією передбачають три ключові кроки для порятунку людей в окупованому ворогом місті на Херсонщині.

Перше – буде забезпечено режим тиші, друге – буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки. третє – буде забезпечений вільне пересування цивільного населення з Олешок– зазначив Лубінець.

Він закликав із розумінням поставитися до публічного розповсюдження інформації щодо цієї операції. Він наголосив, що гуманітарна місія відбуватиметься поступово та є максимально складною для реалізації.

Лубінець запевнив, що надалі інформуватиме українське суспільство та показуватиме результати роботи.

Нагадаємо, у Білому домі повідомляли, що домовленість передбачає локальний режим тиші між Україною та Росією з 29 жовтня для завезення гуманітарної допомоги та евакуації жителів з Олешок. Процес супроводжуватиме американська медіаорганізація.