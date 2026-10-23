Лубинец раскрыл подробности гуманитарной миссии в Олешках

Омбудсмен про операцію з порятунку людей з Олешок / t.me/dmytro_lubinetzs
Украина и Россия договорились о проведении гуманитарной миссии по спасению людей в Олешках. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил соответствующее заявление Мелании Трамп и поблагодарил ее команду за помощь.
Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил 23 октября в видеообращении.
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Детали операции в Олешках
Как сообщил омбудсмен, договоренности с Россией предусматривают три ключевых шага для спасения людей в оккупированном врагом городе Херсонской области.
Во-первых, будет обеспечен режим тишины; во-вторых, в Олешки будет доставлен гуманитарный груз; в-третьих, будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек
Он призвал с пониманием отнестись к публичному распространению информации об этой операции. Он подчеркнул, что гуманитарная миссия будет проходить постепенно и является максимально сложной для реализации.
Лубинец заверил, что в дальнейшем будет информировать украинское общество и демонстрировать результаты работы.
Напомним, в Белом доме сообщали, что договоренность предусматривает локальный режим тишины между Украиной и Россией с 29 октября для ввоза гуманитарной помощи и эвакуации жителей из Олешек. Процесс будет сопровождаться американской медиаорганизацией.
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