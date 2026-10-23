Росія та Україна погодили режим тиші в Олешках

Як повідомили в Білому домі, узгоджені домовленості передбачають створення безпечного коридору для цивільного населення.

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Порятунок жителів Олешок

Сторони зобов'язалися забезпечити повне припинення вогню в Олешках на період проведення евакуації.

Локальне припинення вогню має розпочатись 29 жовтня 2026 року.

Мешканці Олешків мають обмежений доступ до електроенергії, живуть серед замінованих доріг і терплять регулярні атаки. Було цілком очевидно, що без мого втручання доставити гуманітарну допомогу до міста та евакуювати літніх людей було б неможливо– заявила Меланія Трамп.

Зазначається, що перша леді США як посередник узгодила з українською та російською сторонами мету, технічні процедури, процеси, терміни та умови місії.

За словами Трамп, представники обох країн обійдуть будинки жителів Олешок, аби з'ясувати, яка допомога їм потрібна. За потреби та бажання вони допомагатимуть охочим виїхати в безпечніше місце.

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Процес супроводжуватиме американська медіаорганізація, йдеться в заяві.

Ситуація у заблокованому районі

Раніше ми розповідали, що в Олешках та навколишніх селах залишалися заблокованими тисячі цивільних, серед яких щонайменше 200 дітей.

Ситуація в місті тривалий час залишається критичною через заміновані дороги, відсутність комунікацій, нестачу медикаментів та продовольства.

Українські військові неодноразово застосовували безпілотники, щоб доправляти гуманітарні вантажі місцевому населенню.