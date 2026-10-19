Переговори щодо порятунку людей з тимчасово окупованих територій тривають щоденно. Найближчим часом очікуються конкретні результати цих складних перемовин, повідомив Дмитро Лубінець.

Що відомо про евакуацію з Олешок

За оцінками української сторони, наразі в Олешках та шести навколишніх селах залишаються заблокованими тисячі мирних жителів. Серед них щонайменше 200 дітей, які потребують негайного порятунку. У самому місті Олешки перебуває до 2 тисяч людей.

Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх охочих не просто з Олешок, а одразу на територію, яку контролює український уряд. Тобто там залишаються, скажімо так, непрості питання, але найближчим часом я сподіваюсь, що ми всі побачимо конкретні результати від цих перемовин,

– розповів Дмитро Лубінець.

Він додав, що багато не може розказати деталей, але, на його думку, Україна максимально просунулася вперед.

Ситуація в населеному пункті залишається критичною.

Ще 19 вересня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій попереджала, що Олешки перебувають на межі гуманітарної катастрофи. Щоб хоч якось допомогти місцевим, українські військові за допомогою безпілотників скинули містянам тонни гуманітарного вантажу. До вирішення проблеми долучився навіть Папа Римський Лев XIV, який 16 жовтня просив Володимира Путіна організувати перемир'я для доставки допомоги.

Через дії окупантів в Олешках виникла пряма смертельна небезпека для цивільних. Єдина дорога з міста повністю замінована та перебуває під постійним наглядом ворожих дронів, а в місцевій лікарні давно закінчилися запаси медикаментів.