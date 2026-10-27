Самая значительная деэскалация с 2022 года: как долго продлится перемирие в Олешках

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Сколько будет продолжаться остановка боевых действий?

Вблизи оккупированных Олешек в Херсонской области с 3:00 27 октября продолжается "режим тишины". По его словам, этот шаг стал самым существенным снижением военного напряжения за длительное время.

Это самая большая деэскалация с 2022 года– подчеркнул Арахамия.

Политик добавил, что каждое подобное деэскалационное усилие приближает долгожданный мир в Украине. Он отметил, что договоренности о прекращении огня на крупнейшем участке южного фронта удалось достичь в рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп.

Установленный режим тишины рассчитан на несколько дней и будет действовать до 22:59 1 ноября. Временное прекращение боевых действий направлено на предоставление возможности провести необходимые гуманитарные мероприятия для населения прифронтовой зоны.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что режим прекращения огня в определенном районе Херсонщины установили исключительно для доставки помощи горожанам и подготовки к свободному передвижению гражданских лиц. Военные призвали людей не доверять непроверенным сообщениям и не распространять слухи о маршрутах и ​​времени движения гуманитарных колонн.

Ранее стало известно, что договоренности с Россией о спасении гражданского населения предполагают три ключевых шага. Во-первых, введение режима тишины, во-вторых, будет доставлен гуманитарный груз в Олешки, в-третьих, будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек.