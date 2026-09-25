Окупація росіянами міста Олешки перетворила життя цивільних на щоденну боротьбу за їжу, воду, медичну допомогу та безпеку. Росіяни блокують дороги, мінують шляхи та фактично не дають людям виїхати, тоді як атаки дронів і постійний страх ускладнюють навіть спроби забезпечити себе найнеобхіднішим.

За даними ООН, у 2026 році в Олешках і Голій Пристані на Херсонщині загинули щонайменше 29 цивільних, ще 54 людини були поранені. Натомість жертв може бути значно більше, адже окупанти приховують сліди своїх злочині і не допускають туди гуманітарні місії.

Україна та міжнародні організації намагаються знайти можливості для евакуації мешканців, а Всеукраїнська рада церков звернулася до самого Папи Римського та інших релігійних і гуманітарних структур із закликом допомогти врятувати людей, які опинилися в заручниках окупантів і нині фактично приречені на повільну смерть.

24 Каналу розповідає, як живуть люди в окупованих Олешках, чому Росія перешкоджає їхній евакуації та які можливості для допомоги залишаються. Деталі – читайте далі у матеріалі.

Як живуть люди в окупованих Олешках

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що точну кількість українців, які залишаються в Олешках, встановити складно. Місто заблоковане російськими військовими, а територія навколо нього замінована.

Люди могли пробувати пробиратися якимись стежками до інших населених для того, щоб забезпечити себе хоча б мінімальними продуктами. Але сьогодні, наскільки мені відомо, навіть такі шляхи всі заміновані росіянами,

– розповів він.

Російські військові також тримають шляхи під вогневим контролем. Окупанти використовують Олешки як військову локацію, зокрема для атак на Херсон (він буквально поруч – Олешки та Херсон розділяє заплава Дніпра).

Росія, ймовірно, побоюється, що місто може стати плацдармом для українських Сил оборони під час можливого повернення лівобережної частини Херсонщини, тому тримає там цивільних в якості "живого щита". Схоже, доля цивільних – останнє, про що піклуються росіяни в окупованому містечку.

Українська дипломатія намагається привернути увагу світу до долі мешканців Олешок / Фото – Андрій Сибіга в X

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ООН заявив, що мешканці Олешок опинилися в умовах, коли їм бракує базових засобів для виживання.

Візьмемо одне місто та громаду навколо нього на окупованому лівому березі Дніпра. В облозі їжа, ліки, світло, газ – усе прикрито. З наближенням зими Росія навмисно робить життя там нестерпним. Їх морять голодом. Жодна країна, жодна міжнародна організація не може дістатися до цих людей. Щодня в них закінчуються продукти, вода та будь-які засоби для виживання,

– наголосив Сибіга.

За словами міністра, спостерігачі ОБСЄ називають те, що відбувається в Олешках, спланованою блокадою Росії.

Андрій Сибіга також розповів історію мешканки Олешок на ім'я Аля. Жінка виживає лише на чаї з медом, а остання доставка їжі потрапила до її містечка ще до літа.

Балкон будинку в Олешках з написом "Люди" / Фото – 34 ОБр МП "Борисфен"

Росіяни використовують страх як зброю

Американська журналістка Заріна Забріскі, яка нині фактично живе в Херсоні, розповіла історію жінки з окупованих Олешок. Та просто працювала на своєму городі. У цей момент над нею завис російський дрон.

Жінка впала на коліна, почала хреститися та молитися, щоб оператор не завдав удару.

За словами Забріскі, дрон деякий час спостерігав за нею, після чого полетів. Наступного дня вона зустріла російського військового, який проходив повз її город. Він подивився їй в очі, перехрестився та підморгнув.

Коли вона розповідала мені це, то плакала і тремтіла. І, чесно кажучи, я теж,

– розповіла Заріна Забріскі.

За словами журналістки, росіяни навмисно створюють атмосферу постійного страху, щоб контролювати людей на окупованих територіях.

Як намагаються врятувати мешканців Олешок

Зараз в Олешках та навколишніх населених пунктах можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед яких близько 200 дітей. Вони фактично опинилися заблокованими на окупованій території поблизу лінії фронту та без доступу до необхідної гуманітарної допомоги.

Важливо! Голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що востаннє офіційна поставка продуктів до міста відбулася 26 травня. За її словами, через гострий дефіцит їжі деякі родини вже були змушені їсти собак. Наразі в самих Олешках, за оцінкою Гасаненко, залишаються близько 2 тисяч людей.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила про критичну ситуацію в Олешках і Голій Пристані. Представники Місії опитали понад 20 мешканців громад поблизу лінії фронту, які розповіли про регулярні атаки дронів і замінування.

Останній продуктовий магазин в Олешках припинив регулярну роботу ще в січні 2026-го року через нестачу товарів, після чого люди виживали завдяки запасам консервів та обмеженим поставкам від приватних постачальників.

Ситуацію ускладнює стан інфраструктури – в місті відсутні електро- та газопостачання, а Олешки зазнали значних руйнувань. У 2023 році місто також було затоплене внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Російський теракт із підривом Каховської ГЕС 6 червня 2023-го року призвів до катастрофічного обміління водосховища та масштабного екоциду на Півдні України. Велика вода затопила десятки населених пунктів і спричинила людські жертви, а також створила серйозні загрози для стабільного охолодження реакторів Запорізької АЕС.

Потоп в Олешках / Фото – АР

Загроза для цивільних та проблеми з медичною допомогою

ООН зафіксувала значну кількість жертв серед цивільних. За даними Місії, у 2026-му році в Олешках і Голій Пристані загинули щонайменше 29 цивільних, ще 54 людини були поранені.

Більшість таких випадків пов'язані з атаками дронів малої дальності. Водночас Місія наголошує, що не змогла остаточно встановити відповідальних за кожну окрему атаку.

Зокрема, 5 березня 2026-го року дрон убив двох цивільних та поранив інших людей, які стояли в черзі за продуктами в Олешках. На початку травня безпілотник поранив місцевого медика, який пересувався на скутері. Незабаром після цього другий дрон атакував знову – загинули поранений медик і чоловік, який прийшов йому на допомогу.

Велику небезпеку становлять і міни. 2 червня 2026-го року цивільна колона, яка везла до Олешок продукти та гуманітарну допомогу, на в'їзді до міста наїхала на міну. Одна людина загинула, ще троє були поранені. У Місії зазначили, що щонайменше в частині подібних випадків могли використовуватися протипіхотні міни.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала Папу Римського долучитися до порятунку мешканців Олешок. Релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович розповіла, чому Ватикан може стати одним із каналів для допомоги цивільним.

На думку Филипович, звернення Ради церков має дві мети:

привернути увагу світової християнської спільноти до ситуації в Олешках;

Спробувати запустити механізм допомоги людям.

Члени Ради шукали міжнародного релігійного авторитета, який має можливість вести діалог із російською стороною. Одним із таких варіантів став Папа Римський.

Коли готуються такі заяви від такого колективного органу, як Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, то це своєрідне рішення колективного розуму. Зібралися люди і подумали, до кого можна звернутися, щоби відвернути цю гуманітарну катастрофу,

– сказала Филипович.

Релігієзнавиця також нагадала, що Святий Престол уже був залучений до гуманітарних процесів, пов'язаних із війною, зокрема до повернення українських полонених і дітей. За її словами, йдеться не лише про людей – окупація створює загрозу і для Олешківських пісків, унікального природного комплексу на Херсонщині.

Як можуть допомогти через церковні канали

Филипович вважає, що одним із можливих шляхів може стати діалог між Папою Римським і патріархом Російської православної церкви Кирилом (Гундяєвим), через якого можна було б спробувати вийти на російське політичне керівництво.

Збереження такого каналу комунікації важливе навіть попри суперечливі відносини Ватикану та РПЦ, оскільки повне припинення контактів могло б позбавити сторони одного з можливих шляхів для гуманітарного діалогу.

Росія, звісно, може спробувати використати можливе звільнення мешканців Олешок у власних пропагандистських цілях. Однак, на думку Филипович, це не має бути перешкодою для порятунку людей.

Нам важливо тих людей звільнити від того полону, в який вони потрапили, і дати їм свободу і можливість,

– наголосила релігієзнавиця.

Вона також закликала не обмежуватися лише церковними структурами. До вирішення ситуації можуть долучитися політики, міжнародні організації та люди, які мають особисті контакти з представниками Росії.

Вид з дрона на Олешки / Фото – 34 ОБр МП "Борисфен"

За даними ООН, окремі домовленості між Україною та Росією про можливе локальне припинення вогню для евакуації цивільних обговорювалися, однак домовитися про це сторони поки не змогли.

Водночас волонтерам за останні кілька місяців вдалося допомогти виїхати з прифронтових районів приблизно 180 людям. Під час найбільшої такої евакуації з 9 до 11 травня 2026-го з Олешок вивезли 32 людини. У Місії наголошують, що такі окремі евакуації не відповідають масштабам потреб.

Через постійні атаки на автомобілі частині мешканців доводилося долати значні відстані пішки, що особливо складно для людей із обмеженою мобільністю.