"Довіри до Путіна немає": у США підтвердили підготовку переговорів з Україною і Росією

Таку заяву зробив спікер Палати представників США Майк Джонсон в інтерв'ю Fox News, пише Bloomberg.

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Що сказав Джонсон про майбутні переговори?

Джонсон заявив, що протягом вихідних спілкувався з президентом Дональдом Трампом і державним секретарем Марко Рубіо. За його словами, Рубіо повідомив, що США готуються до тристоронніх переговорів.

США хочуть провести тристоронні переговори. Вони вже на порозі цього– сказав він

Спікер додав, що адміністрація Трампа робить усе можливе, щоб завершити конфлікт.

Водночас він наголосив, що російському президенту Володимиру Путіну не можна довіряти, тому США мають враховувати це, вибудовуючи відносини з ним.

Раніше зазначалося, що в Абу-Дабі готують тристоронні перемовини технічних груп США, України та Росії.

Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує конкретних результатів. Серед можливих домовленостей – енергетичне перемир'я, припинення ударів по морській і зерновій інфраструктурі, обмін усіх полонених або зустріч лідерів.

За його словами, листопад покаже, чи справді Росія готова до серйозних переговорів, чи лише використовує їх у політичних цілях.