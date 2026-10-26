"Доверия к Путину нет": в США подтвердили подготовку переговоров с Украиной и Россией

Джонсон подтвердил подготовку к переговорам с участием США, России и Украины / Getty Images
США планируют провести трехсторонние переговоры с целью прекращения войны в Украине. Администрация Трампа уже активно работает над этой инициативой.
Такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Fox News, пишет Bloomberg.
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Что сказал Джонсон о предстоящих переговорах?
Джонсон заявил, что в течение выходных общался с президентом Дональдом Трампом и государственным секретарем Марко Рубио. По его словам, Рубио сообщил, что США готовятся к трехсторонним переговорам.
США хотят провести трехсторонние переговоры. Они уже на пороге этого
Спикер добавил, что администрация Трампа делает все возможное, чтобы положить конец конфликту.
В то же время он подчеркнул, что российскому президенту Владимиру Путину нельзя доверять, поэтому США должны учитывать это, выстраивая отношения с ним.
Ранее отмечалось, что в Абу-Даби готовят трехсторонние переговоры технических групп США, Украины и России.
Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает конкретных результатов. Среди возможных договоренностей – энергетическое перемирие, прекращение ударов по морской и зерновой инфраструктуре, обмен всеми пленными или встреча лидеров.
По его словам, ноябрь покажет, действительно ли Россия готова к серьезным переговорам или лишь использует их в политических целях.
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