MELOVIN показав відео зі складання присяги: коли насправді мобілізувався співак

Днями MELOVIN оголосив, що мобілізувався до лав ДПСУ. У мережі відреагували по-різному: хтось підтримав співака, а хтось розкритикував та почав поширювати плітки.

Блогер-пліткар Богдан Беспалов заявив, що співак у лавах прикордонників вже близько року. Тож MELOVIN відповів на ці чутки, повідомляє Show 24 з посиланням на його телеграм-канал.

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Музикант опублікував відео, на якому він підписує військову присягу. На ній видно дату – 9 квітня 2025 року. Таким чином MELOVIN спростував плітки про те, що вступив до ДПСУ ще рік тому.

Місце, яке з квітня стало моїм другим домом. Ансамбль пісні та танцю став місцем де прийняли як професіонала своєї справи. Не знаю, хто там розпускає чутки, що я вже рік – невігласи,

– заявив артист.

MELOVIN склав присягу у квітні: відео

MELOVIN поділився, що вже планує концерти для військових, збори на підтримку українських захисників. На вчорашньому концерті в Києві співак вже зібрав 100 тисяч гривень та продав на аукціоні побачення з ним.

"Радий бути корисним. Бути частиною чогось справжнього. До зустрічі, українці. Працюємо", – підсумував виконавець.

MELOVIN мобілізувався

6 липня MELOVIN відіграв концерт у Києві. Під час виступу співак оголосив, що отримав запрошення долучитися до Ансамблю Державної прикордонної служби України. Відтепер він теж є держприкордонником.

"Музика – завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап – не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу", – прокоментував співак.