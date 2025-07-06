Віталій Бронішевський вже показав перше фото у військовій формі. Про мобілізацію музиканта повідомили на сторінці гурту "Жадан і Собаки", передає Show 24.

До слова Сергій Жадан отримав Австрійську державну премію з літератури

Видається, що барабанник гурту поповнив лави 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", де також служить лідер колективу Сергій Жадан, а також Євген Турчинов і Олександр Меренчук.

Друзі, хочемо вас проінформувати, що наш барабанник Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії й нині проходить вишкіл. Ми зі свого боку сердечно вітаємо нового бійця Хартії й чекаємо на нього в підрозділі. Тішимось, що він знову буде з нами й закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки,

– повідомили в колективі.



Віталій Бронішевський / Фото з інстаграму гурту

Сергій Жадан мобілізувався рік тому