Виталий Бронишевский уже показал первое фото в военной форме. О мобилизации музыканта сообщили на странице группы "Жадан и Собаки", передает Show 24.

К слову Сергей Жадан получил Австрийскую государственную премию по литературе

Кажется, что барабанщик группы пополнил ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", где также служит лидер коллектива Сергей Жадан, а также Евгений Турчинов и Александр Меренчук.

Друзья, хотим вас проинформировать, что наш барабанщик Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии и сейчас проходит обучение. Мы со своей стороны сердечно поздравляем нового бойца Хартии и ждем его в подразделении. Радуемся, что он снова будет с нами и призываем вас пожелать Виталику удачи и выдержки,

– сообщили в коллективе.



Виталий Бронишевский / Фото из инстаграма группы

Сергей Жадан мобилизовался год назад