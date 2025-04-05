Военный также рассказал, чем занимается на службе. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на шоу "OK TALK".

Кстати Игорь Ласточкин, который в ВСУ, впервые за долгое время показался на публике: как изменился юморист

Почему пошел (служить – Show 24)? Потому что я увидел, что будет приниматься закон о мобилизации. Я мужчина призывного возраста. Я подумал: "Вот завтра вступит в силу закон о мобилизации, а как я на него буду отвечать?". Очевидно, что надо мобилизоваться,

– объяснил Сергей Жадан.

Писатель признался, что даже не думал, куда мобилизоваться. Дело в том, что он вместе с друзьями помогал создавать подразделение НГУ "Хартия" в начале полномасштабного вторжения.

Собственно, когда появился круг добровольцев. Мы как волонтеры их обеспечивали всем. И соответственно мы очень хорошо знали это подразделение. Поэтому дело даже не в том, что это наши друзья, а дело в том, что это единомышленники. Потому что мне очень импонирует этот определенный идеализм у командиров "Хартии", определенная их амбициозность, которая на самом деле базируется на вопросе ответственности и эффективности,

– признался военный.

Интервью с Сергеем Жаданом: смотрите видео онлайн

Сергей Жадан рассказал, чем занимается

Более того, Сергей Жадан поделился, что это он придумал название "Хартия", ведь его попросили. Писателю хотелось, чтобы она была короткой, эмоциональной, и "чтобы там был "Харьков"".

Также он рассказал, чем занимается на службе.

"Я в секции военно-гражданского коммуницирования. Наша команда занимается связями как внутри бригады, так и снаружи между бригадой и обществом. Мы работаем над тем, чтобы о бригаде все знали, чтобы о бригаде все говорили и соответственно, чтобы в бригаде все было, чтобы бригада была всем обеспечена", – поделился Жадан.

Ранее мы сообщали, что лидер группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко мобилизовался.