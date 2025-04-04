Работники показали фото с артистом в сети. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Главного сервисного центра МВД.

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Выяснилось, что Игорь Ласточкин прибыл в центр для регистрации волонтерского автомобиля для военных нужд своей бригады. Это одно из первых публичных появлений Ласточкина с момента его мобилизации в феврале 2025 года.

Главное – чтобы в документах не написали, что авто для "гастролей". Потому что гастролировать я теперь могу только между позициями. А вообще, чем быстрее машина появится в бригаде, тем быстрее она начнет спасать жизни, эвакуировать раненых и помогать в бою,

– пошутил бывший тренер "Лиги Смеха".

Известно, что Игорь Ласточкин, который ранее развлекал украинцев своим юмором, сейчас служит в зоне боевых действий. Юморист сообщил о своей мобилизации в ряды ВСУ в феврале этого года, а впоследствии намекнул на место своей службы. Поэтому, в сети ходят предположения, что Ласточкин служит в Донецкой области в составе 93-й бригады "Холодный Яр", однако пока он этой информации не подтверждал.