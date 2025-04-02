Украинский певец Миша Крупин вышел на связь с фанами впервые за долгое время. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Миша Крупин показался перед камерой в военной форме и рассказал, что с ним все в порядке. Он поделился, что продолжает создавать новую музыку.

Певец, а ныне военнослужащий, призвал сторонников продолжать донатить на войско.

У меня все хорошо, я полон оптимизма. Стараюсь писать песни и пишу их. А вы, мои любимые подписчики, продолжайте донатить и верить в ВСУ,

– поделился Крупин.

Миша Крупин вышел на связь с фанами: видео

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