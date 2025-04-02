Український співак Міша Крупін вийшов на зв'язок з фанами вперше за довгий час. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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Міша Крупін показався перед камерою у військовій формі та розповів, що з ним все гаразд. Він поділився, що продовжує створювати нову музику.

Співак, а нині військовослужбовець, закликав прихильників продовжувати донатити на військо.

У мене все добре, я сповнений оптимізму. Намагаюся писати пісні й пишу їх. А ви, мої улюблені підписники, продовжуйте донатити та вірити в ЗСУ,

– поділився Крупін.

Міша Крупін вийшов на зв'язок з фанами: відео

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