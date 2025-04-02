Український співак Міша Крупін вийшов на зв'язок з фанами вперше за довгий час. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.
До слова Скандальний герой шоу "Вагітна у 16" поповнив лави ЗСУ та розсекретив свою посаду
Міша Крупін показався перед камерою у військовій формі та розповів, що з ним все гаразд. Він поділився, що продовжує створювати нову музику.
Співак, а нині військовослужбовець, закликав прихильників продовжувати донатити на військо.
У мене все добре, я сповнений оптимізму. Намагаюся писати пісні й пишу їх. А ви, мої улюблені підписники, продовжуйте донатити та вірити в ЗСУ,
– поділився Крупін.
Міша Крупін вийшов на зв'язок з фанами: відео
Зірки, які поповнили лави Сил Оборони за останній час
- Вокаліст гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко самостійно вирішив долучитися до війська. Наразі він повідомив, що його робота в армії не буде пов'язана з медійною сферою.
- Тренер та учасник "Ліги сміху" Ігор Ласточкін розповів про свою мобілізацію у лютому 2025. Згодом гуморист натякнув, що служить у Донецькій області у 93 ОМБр "Холодний Яр".
- Учасник гумористичної команди "Горобчик", яка перемогла в "Лізі сміху", Сергій Вавілов, теж поповнив лави ЗСУ. Про це розповів його колега Василь Байдак.