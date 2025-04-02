Про це Сергій розповів у відео, яке опублікував у тіктоці, передає Show 24. Він також поділився подробицями стосунків з Людмилою Нечипоренко, яка народила від нього дитину.

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Сергій розповів, що разом зі своєю дружиною Людмилою брав участь у реаліті-шоу "Вагітна у 16" п'ять років тому. За його словами, піти на проєкт – це була ініціатива Нечипоренко.

Чоловік пригадав, що їхні стосунки розпочалися, коли дівчині було 16 років, і "все було за згодою". Зараз їй 21 рік. Він зауважив, що через початок повномасштабного вторгнення Росії проти України випуск вийшов лише рік тому.

Після цього у мережі розпочався справжній скандал. Одні люди нас підтримували, інші почали мене називати педофілом і тому подібне. Але я вам скажу, що це повна брехня. Для того, щоб уникнути скандалів, я залишив роботу викладача і видалився з усіх соцмереж,

– розповів Сергій.

Герой реаліті-шоу "Вагітна у 16" додав, що зараз він захищає Україну, тому тепер буде ділитися подробицями своєї діяльності у війську та тим, "як виглядає життя на війні".

Людмила Нечипоренко та Сергій у проєкті "Вагітна у 16"

Нагадаємо, що Людмила Нечипоренко закохалася у свого вчителя інформатики Сергія, якому на той момент було 32 роки. У них розпочався роман, тому чоловік звільнився зі школи та пішов працювати інженером.

Потім чоловік та дівчина з'їхалися, а Сергій почав наполягати на інтимних стосунках з неповнолітньою. Згодом Людмила завагітніла, однак це не зміцнило стосунки пари. Зрештою, випуск виявився доволі скандальним.

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