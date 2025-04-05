Військовий також розповів, чим займається на службі. Про це пише Show 24 з посиланням на шоу "OK TALK".

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Чому пішов (служити – Show 24)? Тому що я побачив, що буде прийматися закон про мобілізацію. Я чоловік призовного віку. Я подумав: "От завтра набере чинності закон про мобілізацію, а як я на нього буду відповідати?". Очевидно, що треба мобілізовуватися,

– пояснив Сергій Жадан.

Письменник зізнався, що навіть не думав, куди мобілізовуватися. Річ у тім, що він разом з друзями допомагав створювати підрозділ НГУ "Хартія" на початку повномасштабного вторгнення.

Власне, коли з'явилося коло добровольців. Ми як волонтери їх забезпечували всім. І відповідно ми дуже добре знали цей підрозділ. Тому справа навіть не в тому, що це наші друзі, а справа в тому, що це однодумці. Тому що мені страшенно імпонує цей певний ідеалізм у командирів "Хартії", певна їхня амбіційність, яка насправді базується на питанні відповідальності та ефективності,

– зізнався військовий.

Інтерв'ю з Сергієм Жаданом: дивіться відео онлайн

Сергій Жадан розповів, чим займається

Ба більше, Сергій Жадан поділився, що це він придумав назву "Хартія", адже його попросили. Письменнику хотілося, аби вона була короткою, емоційною, і "щоб там був "Харків"".

Також він розповів, чим займається на службі.

"Я в секції військово-цивільного комунікування. Наша команда займається зв'язками як всередині бригади, так і зовні між бригадою і суспільством. Ми працюємо над тим, щоб про бригаду всі знали, щоб про бригаду всі говорили й відповідно, щоб в бригаді все було, щоб бригада була всім забезпечена", – поділився Жадан.

Раніше ми повідомляли, що лідер гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко мобілізувався.