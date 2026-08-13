Без авто, але з охоронцем: MELOVIN зізнався, куди насправді витрачає свої шалені гонорари

Український співак MELOVIN відверто розповів, куди зникають його чималі гонорари. Виявляється, утримання зіркового статусу та власного музичного проєкту обходиться артисту дуже дорого.

У розмові для проєкту "По Хатах" виконавець поділився, що щомісяця змушений віддавати величезні суми на зарплати своїй команді та розвиток кар'єри. Точної цифри він не назвав, але натякнув, що це дійсно масштабно. Певно, ти здивуєшся, але MELOVIN запевняє, що зовсім не живе в розкоші.

Ого, це дуже дорого. Це дуже дорого, тому що MELOVIN – тієї статури і тієї сили артист, якому ти не можеш дозволити те, що може дозволити собі якийсь, наприклад, молодий артист, який тільки карабкається до свого Олімпу. І тому витрати такі самі, вони набагато більші,

– зізнався співак.

Артист додав, що ніколи не мав табу на розмови про гроші. Він спокійно може розповісти про свої заробітки чи чек на улюблені парфуми. Проте бюджет проєкту настільки великий, що фінанси розлітаються просто миттєво.

Я багато де відповідав, скільки я і заробляю, скільки я і купляю парфумів, на яку суму, у мене немає в цьому табу. Але так, щоб рахувати свій проєкт, скільки витрачаю на нього – це шалені гроші. Я не встигаю просто оглянутися, як ці гроші потрапили не мені, щоб я собі щось купив, а назад у проєкт, на оплату всіх послуг, всієї моєї команди,

– пояснив він.

MELOVIN / фото з інстаграму

Коли ведуча зауважила, що за ці кошти вже можна було б легко купити не одну квартиру, співак відповів дуже скромно. Втім, без транспорту MELOVIN не залишається. Виконавець розповів, що користується послугами особистого охоронця, який має власну машину.

Та ні, у мене одна квартира. У мене немає свого авто. Я маю свого охоронця, у нього є авто, але я для себе не так багато створюю, як для свого протеже, для свого маленького MELOVIN

– підсумував знаменитість.

До речі, продюсер YUNA зізнався, як втратив шалені гроші через Данилка та Тіну кароль в молодості.