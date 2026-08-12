Ця ситуація сталася ще задовго до грандіозного успіху треку на світовій арені. За словами продюсера, Андрій Данилко приніс йому вже готову мелодію, а Шилько написав до неї англомовний текст. Цю ситуацію пригадала Катя Сташко у новому випуску "Шо По Шоу".

Цей факт давав йому всі законні підстави претендувати на вагому частину авторських відрахувань від прослуховувань. Проте згодом представники артиста запропонували йому повністю передати всі права на цей матеріал.

Павло Шилько / скриншот з відео

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В інтерв’ю Славі Дьоміну Павло Шилько зізнався, що зараз вважає те своє рішення абсолютно неправильним. Тоді він навіть не підозрював, які величезні прибутки може принести ця композиція в майбутньому, тому легко погодився на умови команди Данилка.

Факапи молодості. Я написав англійський текст. Мені запропонували віддати всі права на Сердючку, і я погодився,

– пригадав Шилько.

Як відомо, у 2007 році Вєрка Сердючка поїхала з піснею "Lasha Tumbai" на Євробачення, де посіла почесне друге місце. Композиція стала справжнім міжнародним хітом, і якби Шилько зберіг свої авторські права, він міг би отримувати колосальні роялті й дотепер.



VERKA SERDUCHKA – Dancing Lasha Tumbai – дивитися кліп онлайн:

Цікаво, що це не єдина подібна історія в кар'єрі генпродюсера. Схожа ситуація сталася під час роботи з Тіною Кароль над її конкурсною піснею "Show Me Love" для Євробачення-2006. Тоді Павло Шилько просто взяв одноразовий гонорар за свою роботу та повністю передав усі права виконавиці.

Tina Karol – Show Me Your Love – дивитися виступ онлайн:

Інший відомий продюсер Юрій Нікітін відповів, чи може Верка Сердючка знову взяти участь у Євробаченні.