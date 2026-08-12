Эта ситуация произошла еще задолго до грандиозного успеха трека на мировой арене. По словам продюсера, Андрей Данилко принес ему уже готовую мелодию, а Шилько написал к ней англоязычный текст. Об этом вспомнила Катя Сташко в новом выпуске "Шо По Шоу".

Этот факт давал ему все законные основания претендовать на значительную часть авторских отчислений от прослушиваний. Однако впоследствии представители артиста предложили ему полностью передать все права на этот материал.

Павел Шилько / скриншот из видео

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В интервью Славе Демину Павел Шилько признался, что сейчас считает то свое решение абсолютно неправильным. Тогда он даже не подозревал, какие огромные доходы может принести эта композиция в будущем, поэтому легко согласился на условия команды Данилка.

Ошибки молодости. Я написал текст на английском. Мне предложили отдать все права Сердючке, и я согласился,

– вспомнил Шилько.

Как известно, в 2007 году Верка Сердючка отправилась с песней "Lasha Tumbai" на "Евровидение", где заняла почетное второе место. Композиция стала настоящим международным хитом, и если бы Шилько сохранил свои авторские права, он мог бы получать колоссальные роялти и по сей день.



VERKA SERDUCHKA – Dancing Lasha Tumbai – смотреть клип онлайн:

Интересно, что это не единственная подобная история в карьере генпродюсера. Похожая ситуация произошла во время работы с Тиной Кароль над ее конкурсной песней "Show Me Love" для "Евровидения-2006". Тогда Павел Шилько просто взял разовый гонорар за свою работу и полностью передал все права исполнительнице.

Tina Karol – Show Me Your Love – смотреть выступление онлайн:

Другой известный продюсер Юрий Никитин ответил, может ли Верка Сердючка снова принять участие в "Евровидении".