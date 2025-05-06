Романтичне побачення на червоній доріжці: 7 найкрасивіших зіркових пар на Met Gala-2025

Для багатьох знаменитостей Met Gala – це не тільки шанс продемонструвати розкішні образи та заявити про себе на червоній доріжці, але й тепло провести час з коханою людиною. Чимало зірок з'явилися на хіднику удвох, немов на вечірньому побаченні.

Спершу на червоній доріжці з'явився Фаррелл Вільямс з дружиною. Співак зробив ставку на Louis Vuitton та одягнув піджак, прикрашений 100 тисячами перлин. За ними з'явився Колман Домінго в ефектній накидці від Valentino, – він позував перед камерами з чоловіком Раулем.

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Згодом на хідник вийшли Габріель Юніон та Двейн Вейд, які оригінально поєднали чорно-білі образи. Дуа Ліпа позувала з нареченим в образі від Chanel. Show 24 зібрав найцікавіші couple looks зіркових пар.

Нік Джонас і Пріянка Чопра



Зіркові пари на Met Gala / Фото Getty Images

Дуа Ліпа та Калум Тернер



Зіркові пари на Met Gala / Фото Getty Images

Фаррелл Вільямс та Гелен Ласічан



Зіркові пари на Met Gala / Фото Getty Images

Ріанна та ASAP Rocky



Зіркові пари на Met Gala / Фото Getty Images



До слова, Ріанна з'явилась на Балу Інституту костюма в особливому образі від Marc Jacobs. Вбрання співачки вдало підкреслило її вагітний животик. Так артистка оголосила про свою третю вагітність.

Габріель Юніон та Двейн Вейд



Зіркові пари на Met Gala / Фото Getty Images

Сем Сміт і Крістіан Ковен



Зіркові пари на Met Gala / Фото Getty Images

Колман і Рауль Домінго



Зіркові пари на Met Gala / Фото Getty Images