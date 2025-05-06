Співачка з'явилася на червоній доріжці Met Gala 2025 з округлим животиком. Вона позувала в смугастому костюми від Marc Jacobs, передає Show 24.

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Ріанна з'явилася на Met Gala 2025 у вовняному піджаку, приталеній спідниці з розрізом і атласній краватці в горошок, а корсетний боді підкреслював її вагітний животик. Співачка доповнила свій образ туфлями, капелюхом Marc Jacobs x Stephen Jones, який зробили на замовлення, та ювелірними виробами Cartier.

Ріанна на Met Gala 2025 / Фото Getty Images

Того вечора Ріанна з'явилася раніше, адже її чоловік A$AP Rocky є співголовою цьогорічного заходу. До того, як вийти на червону доріжку, співачка одягнула образ від Miu Miu.

Ріанна перед Met Gala 2025 / Фото Getty Images

Як пише Elle, востаннє Ріанна та A$AP Rocky були на Met Gala у 2023 році. Тоді вона була вагітна другою дитиною. Співачка одягнула образ від Valentino, а репер – піджак, краватку, джинси та кілт.

Стосунки Ріанни та A$AP Rocky

Нагадаємо, що Ріанна та A$AP Rocky разом вже понад п'ять років.

У травні 2022 року стало відомо, що у пари народився син. Про другу вагітність Ріанна оголосила під час свого виступу на Супербоулі у 2023 році. У серпні співачка народила другого сина.

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